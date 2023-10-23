Запрет парковки начал действовать на 30 улицах в Василеостровском районе

Начиная с полуночи 23 октября на 30 улицах Василеостровского района начал действовать запрет стоянки автомобилей в связи с подготовкой к введению здесь зоны платной парковки, напомнили в комитете по транспорту. В связи с этим чиновники призвали автомобилистов к внимательности.

"С сегодняшнего дня, с 00.00 часов, на 30 улицах Василеостровского района заработали дорожные знаки 3.27-3.30 "Стоянка/остановка запрещена"", — гласит сообщение комтранса.

О предстоящем введении запрета на парковку комитет предупреждал на прошлой неделе.

Кроме того, планируется установка знаков для обустройства платной парковки на Менделеевской линии, Тифлисской улице и Тифлисском переулке, в Таможенном переулке, Биржевом проезде и на площади Академика Сахарова. Произойдет это по завершении их мощения в гранит.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха" (скриншот видео)