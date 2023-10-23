В Совфеде выразили готовность рассмотреть изменения в закон о выборах президента

Совет Федерации готов незамедлительно приступить к рассмотрению изменений в закон о выборах президента в случае из принятия Государственной думой, заявил в беседе с РИА "Новости" сенатор Владимир Полетаев.

"Ждем принятия [проекта] Госдумой. Как будет закон внесен в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим", — пообещал сенатор.

Полетаев охарактеризовал предлагаемые поправки в закон о выборах президента как "часть последовательной работы по совершенствованию избирательного законодательства".

Как уточнили в понедельник "Ведомости", рассмотрение проекта в Госдуме может состояться уже на этой неделе. "Закон будет принят оперативно и вступит в силу до того, как будут объявлены выборы президента, — в этом сомнений нет", — заявил изданию депутат Дмитрий Вяткин. По его словам, принятие проекта следует синхронизировать с заседаниями Совфеда. Ближайшие из них намечены на 25 октября и 8 ноября.

Неделей ранее законопроект получил одобрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Фото: ЗАКС.Ру