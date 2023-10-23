Милонов предложил организовать горячую линию для защиты пожилых людей от мошенников

В России следует создать специальную горячую линию для защиты пожилых граждан от телефонных мошенников, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Как написал парламентарий в письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева, организовать ее было бы можно вместе с официальными финансовыми организациями.

"Прошу вас рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений", — цитирует RT обращение Милонова.

Депутат отметил, что в последние годы в России актуальной стала проблема телефонного мошенничества от лица представителей банков. Правоохранители и финансовые организации пытаются бороться с подобным явлением, однако покончить с ним не удается. При этом, в силу своей доверчивости, в группу риска входят граждане старшего возраста и пенсионеры, уточнил Милонов.

Специально созданная горячая линия позволила бы гражданам получать необходимые консультации и сообщать о фактах мошенничества, полагает парламентарий.

Ранее Милонов предложил оснастить камерами видеонаблюдения все детские сады в России.

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