В ЗакСе обсудили идею "ресторанного сбора" на помощь участникам СВО

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга на заседании 23 октября обсудила федеральную инициативу о введении "ресторанного сбора", который планируют направлять на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Члены комиссии сочли такой "налог" избыточной мерой. Кроме того они отметили, что и так самостоятельно помогают армии.

Законопроект о "ресторанном сборе" на поддержку участников СВО внесли в Государственную думу в конце сентября 2023 года депутаты-коммунисты Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. Согласно тексту документа, 1% от суммы в каждом чеке в ресторане или баре предлагается переводить в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Предполагается, что взимать сбор, в случае принятия закона, начнут с 1 мая 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. При успешности "эксперимента" его хотят распространить и на другие регионы.

Председатель комиссии Константин Чебыкин ("Единая Россия") заявил, что каждый из членов комиссии, а также другие жители Петербурга уже помогают участникам СВО: вяжут носки, плетут маскировочные сети и покупают дорогостоящее оборудование.

— Это дело личное. Помогают в силу определенных возможностей. Кто-то письма пишет солдатам, кто-то сетки плетет. Кто-то носки вяжет. У кого есть деньги - покупает более дорогостоящие ценности. Но здесь непонятно, почему обязывают это делать то количество регионов, которое перечислено. По какому принципу это вообще взято? Сегодня в ресторане, завтра - на парковке, в театре или ещё где-то. Я считаю, что такая мера достаточно избыточна, — заявил председатель комиссии Константин Чебыкин.

У депутата Веры Сергеевой ("Единая Россия") большее недовольство вызвало формальное оформление инициативы. В частности, она выступила против каких-либо "экспериментов". Отметим, "эксперименты" для петербургских законодателей не в новинку - летом депутаты поддержали введение курортного сбора, который на федеральном уровне тоже представлен как эксперимент.

— Само название "О введении эксперимента…" — недопустимо для названия закона — это раз. Во-вторых, налоги у нас утверждены Налоговым кодексом, а не в законе о проведении эксперимента. <…> Идея никаким образом не хорошая, потому что, мы каждый добровольно, если мы хотим, помогаем, но здесь нарушаются мои права, - добавила Сергеева.

Их коллега по фракции Александр Кущак не увидел ничего обременяющего в инициативе, но спорить с членами комиссии не стал.

— Поставьте в каждом кабаке ящик… С двух тысяч - 20 рублей. На две тысячи пообедал - ну сотка…, — защищал идею Александр Кущак.

В конце обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что поддерживать российских военных нужно от души, а не с помощью обязательных отчислений за поход в ресторан.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру