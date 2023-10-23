Нарушения противопожарных правил нашли в ТЦ во всех районах Петербурга

Депутат Госдумы Михаил Романов получил ответ от прокуратуры, касающийся петербургских торговых центров и их безопасности. Интерес единоросса к проблеме возник после того, как летом в московском ТРК "Времена года" прорыв трубы с кипятков унес жизни четверых человек.

Прокурор Виктор Мельник рассказал, что с июля было проверено 57 городских торговых центров. Число вскрывшихся нарушений приблизилось к пяти сотням, что обернулось вынесением 48 прокурорских представлений. Нарушения в сфере пожарной безопасности в различных ТРК выявила прокуратура каждого района.

Одним из наиболее злостных нарушителей ведомство считает ТРК "Находка" возле станции метро "Рыбацкое". Помимо него, неудовлетворительным образом эксплуатируются системы теплопотребления в таких торгово-развлекательных комплексах, как "Планета Нептун", "Варшавский экспресс", "Лондон Молл" и "Невский".

Романов считает, что санкции за нарушения в сфере безопасности на подобных объектах нужно ужесточать. Депутат намерен поднять этот вопрос в комитете Госдумы по контролю.

Фото: ЗАКС.Ру