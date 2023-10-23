Володин призвал МВД позволить бизнесу "спокойно работать"

Министерство внутренних дел не должно злоупотреблять правом на проведение проверок бизнеса, заявил 23 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в ходе парламентских слушаний по вопросам малого и среднего предпринимательства.

"Займитесь преступностью, поддерживайте общественную безопасность. А что касается бизнеса, дайте им спокойно работать. То, что говорит президент: выполняйте его поручения и контролируйте эти сферы", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер выразил благодарность Генпрокуратуре за позицию в связи с проверками бизнеса. "Нужно сказать спасибо нашей Генеральной прокуратуре — они здесь позицию заняли", — заявил Володин [цитата по РИА "Новости"]. Он уточнил, что надзорное ведомство прекратило проведение проверок предпринимателей, так что теперь ревизии "прекратились и ушли больше в систему МВД".

В конце июня генпрокурор Игорь Краснов говорил о том, что полностью отказаться от проведения проверок бизнеса не представляется возможным.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина