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Новости 13:06

Володин призвал МВД позволить бизнесу "спокойно работать"

фото ЗакС политика Володин призвал МВД позволить бизнесу "спокойно работать"

Министерство внутренних дел не должно злоупотреблять правом на проведение проверок бизнеса, заявил 23 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в ходе парламентских слушаний по вопросам малого и среднего предпринимательства.

"Займитесь преступностью, поддерживайте общественную безопасность. А что касается бизнеса, дайте им спокойно работать. То, что говорит президент: выполняйте его поручения и контролируйте эти сферы", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер выразил благодарность Генпрокуратуре за позицию в связи с проверками бизнеса. "Нужно сказать спасибо нашей Генеральной прокуратуре — они здесь позицию заняли", — заявил Володин [цитата по РИА "Новости"].  Он уточнил, что надзорное ведомство прекратило проведение проверок предпринимателей, так что теперь ревизии "прекратились и ушли больше в систему МВД".

В конце июня генпрокурор Игорь Краснов говорил о том, что полностью отказаться от проведения проверок бизнеса не представляется возможным.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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