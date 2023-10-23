Академик Гинцбург: "Спутник V" перестал защищать вакцинированных от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" перестал защищать от заболевания привитых граждан, заявил в интервью "Газете.ru" глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По словам ученого, сейчас идут испытания обновленного варианта препарата, рассчитанного на борьбу с новыми штаммами ковида.

Как заявил Гинцбург, первоначальный вариант вакцины защищал россиян в течение двух лет — с августа 2020 года по июль 2022-го. В дальнейшем его эффективность снизилась сперва в восемь раз, а затем и вовсе в 20 раз, что было связано с появлением новых штаммов вируса.

"Когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины", — заключил Гинцбург.

Вирусолог отметил, что сейчас в России проходит тестирование обновленного "Спутника V", которое завершится 10 декабря. Ориентировочно новая вакцина поступит в оборот в марте 2024 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России отсутствует необходимость вводить новые ограничения из-за коронавируса.

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