Миронов выступил за продление моратория на проверки бизнеса

Действующий в России мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть продлен, заявил глава думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Своим мнением он поделился на слушаниях в парламенте, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства в стране.

"Считаю, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, естественно, могут быть исключения, но это действительно должны быть исключения", — приводит слова политика РИА "Новости".

В своей речи Миронов заявил, что доля малых и средних предприятий в России в последние годы держится на уровне 20 %, что приблизительно в три раза меньше, чем в экономически развитых странах.

Также в ходе слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД не тревожить предпринимателей проверками.

Фото: ЗАКС.Ру