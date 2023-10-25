КСП еще раз займется временным садом перед Мариинским дворцом

Госконтракт, в рамках которого перед Мариинским дворцом благоустроили временную зеленую зону, во второй раз привлек внимание петербургской Контрольно-счетной палаты, о чем пишет "Фонтанка". Закупка вновь подвергнется проверке. Первоначально аудиторов смутила ее первоначальная высокая цена - 162 млн рублей. Однако ущерба для городского бюджета до сих пор выявить не удалось. После изучения профильными чиновниками контракт подешевел на 20 млн рублей.

По сведениям издания, повторная инспекция начнется в самое ближайшее время, после того, как будут оформлены последние документы на поставку зеленых насаждений и кашпо.

Сад с липами стал подарком городу на день рождения. Ввиду необходимости успеть в срок подрядчик (основатель фирмы Berkano) вынужден был вложить в благоустройство собственные средства, из-за которых он позже стал жаловаться в губернаторскую приемную.

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