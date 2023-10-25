В России могут приравнять к госизмене получение "паспортов демократии" ЕС

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инициативу Европарламента о введении для эмигрировавших россиян, не поддерживающих спецоперацию, специальных "паспортов демократии". Последние призваны смягчить для оппонентов Кремля визовый режим в условиях жестких антироссийских санкций. Чиновница сравнила такие документы с фолькслистами в Третьем рейхе, выдававшимися лояльным выходцам из СССР.

"Согласно советскому законодательству, подписание фолькслиста квалифицировалось как измена Родине и судилось по всей строгости правовых норм. Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений", - написала она в своем Telegram-канале.

На соображения Захаровой вскоре отреагировал глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. Проблему он вместе с коллегами "взял на карандаш", о чем написал у себя в блоге. Новый тип паспортов для россиян представляется Пискареву некоей услугой, которую получателям нужно будет отработать.

"Просто так подобные "корочки" не дают, и этим людям остался всего один шаг до государственной измены", - считает депутат.

Ранее российские официальные лица пригрозили статьей о госизмене тем соотечественникам, кто, находясь в релокации, делал некие "заявления против страны".

Фото: ЗАКС.Ру