"Фонтанка": В Московском районе сгорела машина мундепа от "Единой России"

Машина муниципального депутата от "Единой России" сгорела накануне ночью в Московском районе Петербурга, сообщила 26 октября "Фонтанка". Имя владельца издание не называет.

По информации издания, хозяином сгоревшего Mercedes-Benz GLC 300 D оказался депутат шестого созыва МО "Измайловское". Сам кроссовер полыхал на Краснопутиловской улице, побороть пламя не удалось.

Депутат оценил понесенный ущерб в 6,3 миллиона рублей, по факту произошедшего он написал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ).

Поджог на камеры видеонаблюдения не попал. По информации издания, автомобиль был застрахован по 28 октября.

Ранее замглавы МО № 15 Игорь Королев обратился к главе округа с призывом лишить мандата уехавшего в Армению депутата Сергея Самусева. Сам Самусев направил в СК и ФСБ обращения с призывами расследовать деятельность исламского движения ХАМАС.

UPD: По информации издания, пострадавшим оказался депутат Дмитрий Пушков.

Фото: unsplash