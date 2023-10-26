Петербуржца с 15 протоколами о дискредитации ВС РФ оштрафовали на 20 тысяч рублей

Пушкинский районный суд Петербурга 26 октября оштрафовал отставного военного Илью Храпко, на которого составили 15 протоколов о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), на 20 тысяч рублей, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Судья решил объединить все дела в одно.

Во время заседания Храпко заявил, что признает свою вину и раскаивается. Представитель бывшего военного, адвокат Иван Гриднев обратил внимание суда на то, что все члены его семьи находятся на иждивении: супруга и дети. Защитник просил назначит его доверителю штраф ниже возможного - 10 тысяч рублей. Статья, которую ему вменяют, предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

— Выводы сделаны, всё удалил, больше публикации не повторятся, — заявил Храпко.

Поводом для административных дел стали публикации на личной странице Храпко в социальной сети "ВКонтакте". После вызова в полицию он удалил свой профиль. Все "правонарушения" были выявлены и оформлены сотрудницей местного отдела полиции за один день в начале сентября. Она сообщила на заседании суда, что страницу Храпко решили изучить после уведомления из ФСБ.

Ранее Храпко рассказал "Ротонде", что ему не нравится огласка в СМИ, в особенности из-за того, что о нем написали "либеральные" издания. Храпко отметил, что "находится на стороне людей в погонах". Часть жизни он посвятил военной службе. В отставку Храпко ушел в 2019 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру