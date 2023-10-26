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Новости 26 октября, 10:59

В следующем году Минюст намерен представить новый КоАП

фото ЗакС политика В следующем году Минюст намерен представить новый КоАП

Министерство юстиции рассчитывает представить в 2024 году новый Кодекс об административных правонарушениях, рассказал статс-секретарь — замминистра юстиции РФ Андрей Логинов. Заявление прозвучало 26 октября на конференции "Цифровые международные отношения" в МГИМО.

"КоАП практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство", — цитирует слова замминистра РИА "Новости".

Концепция нового КоАП была опубликована в 2019 году, годом позднее Минюст представил проект документа. Предполагалось, что кодекс начнет действовать с 2021 года, однако работу над ним продолжили, из-за чего изначально установленные сроки были превышены.

Ранее стало известно об уходе со своего поста главы петербургского управления Минюста Сергея Феоктистова.

Фото: ЗАКС.Ру


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