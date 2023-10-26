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Новости 26 октября, 11:42

Участники СВО отправили Москальковой почти шесть тысяч жалоб

фото ЗакС политика Участники СВО отправили Москальковой почти шесть тысяч жалоб

Количество поданных в аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой жалоб от участников СВО приближается к шести тысячам, следует из слов омбудсмена. Речь идет об общем количестве обращений, полученных с начала спецоперации в феврале 2022 года.

"К нам поступило 5 746 обращений от мобилизованных и участников СВО с февраля 2022 года", — приводит слова Москальковой ТАСС. Заявление прозвучало на научно-практической конференции о мерах поддержки участников спецоперации.

Обращения касались выплат мобилизованным и членам их семей, пенсий и льгот семьям мобилизованных, назначения медкомиссий и иных вопросов. Как отметила Москалькова, реакция Минобороны на жалобы была "моментальной".

Ранее стало известно о приостановке членства российского омбудсмена в Ассоциации омбудсменов Средиземноморья из-за позиции Москальковой по СВО. Сама уполномоченная выразила несогласие с подобным решением.

Фото: ombudsmanrf.org


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