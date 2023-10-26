Ройзман* исключил возможность своего выдвижения в президенты

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман* не собирается в 2024 году претендовать на пост президента и становиться единым кандидатом от оппозиции. Свою позицию он прояснил медиаменеджеру Алексею Венедиктову**.

"Я хочу быть частным человеком, делать то, что я умею и то, что я люблю, жить в своей стране и не иметь ничего общего с этой властью", - приводит слова уральского политика главред "Живого гвоздя" в своем Telegram-канале.

Бывший мэр Екатеринбурга в мае был осужден за повторную дискредитацию армии (ст. 280.3 УК). С самого начала следствия и уже после вынесения приговора в виде штрафа он не высказывается публично на политические темы.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру