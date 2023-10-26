Экс-сотруднице петербургского Роспотребнадзора вынесли второй приговор за взятки

Московский районный суд Петербурга вынес приговор бывшей сотруднице регионального управления Роспотребнадзора Юлии Юджел. Ее признали виновной в трех эпизодах получения взяток (ч. 3 ст. 290 УК), которые датируются 2018-2022 годами, передает пресс-служба прокуратуры.

Суд назначил фигурантке штраф в размере 900 тысяч рублей.

Взятки полагались за бездействие в пользу организаций, заплативших коррупционное вознаграждение: за непроведение проверок и непривлечение их к ответственности. Всего таким образом бывшая чиновница обогатилась на 85 тысяч рублей.

В апреле Юджел уже получала приговор за взятки: наказанием стал штраф в размере миллиона рублей. Суд установил, что в разгар пандемии за незаконное вознаграждение чиновница предупреждала организации о грядущих проверках или способствовала ускоренной выдаче нужных "коронавирусных" справок.

Фото: ЗАКС.Ру