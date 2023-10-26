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Новости 26 октября, 13:05

В Петербурге стало труднее привиться от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге стало труднее привиться от коронавируса

На фоне осеннего подъема заболеваемости коронавирусом медучреждения в некоторых районах Петербурга и Ленобласти столкнулись с нехваткой вакцины, о чем сообщает петербургская редакция "Коммерсанта".

На сегодняшний день вакцинацию не проводят медучреждения Адмиралтейского, Московского, Кировского и Кронштадтского районов. В Ленобласти аналогичная проблема возникла перед жителями Гатчины, Тосно, Сланцев и Луги.

Вместе с тем, сложнее стало записаться на прививку в поликлиники, где препарат еще есть в наличии. Эксперимент журналистов показал, что в таких случаях записывают только в поликлинику по месту прикрепления.

В комитете по здравоохранению Смольного подтвердили, что запасы вакцины истощаются, пояснив, что город закупает новые партии препарата.

Фото: ЗАКС.Ру


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