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Новости 13:05

Подъем заболеваемости ковидом не должен сказываться на работе, заявил Песков

фото ЗакС политика Подъем заболеваемости ковидом не должен сказываться на работе, заявил Песков

Рост заболеваемости коронавирусом стал сугубо сезонным явлением, которое не должно влиять на работу и учебу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, с этим "нужно нормально жить", передают 20 сентября "Ведомости".

"Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу", — высказался представитель Кремля.

В том же время Песков не исключил, что на одном из ближайших совещаний президент Владимир Путин может поинтересоваться эпидемической обстановкой в российских регионах и выслушать специалистов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас наблюдается небольшое количество госпитализаций с ковидом. Накануне в Петербурге выразили готовность возобновить работу госпиталей-трансформеров для борьбы с ковидом в случае такой необходимости.

Фото: pixabay


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