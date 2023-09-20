Подъем заболеваемости ковидом не должен сказываться на работе, заявил Песков

Рост заболеваемости коронавирусом стал сугубо сезонным явлением, которое не должно влиять на работу и учебу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, с этим "нужно нормально жить", передают 20 сентября "Ведомости".

"Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу", — высказался представитель Кремля.

В том же время Песков не исключил, что на одном из ближайших совещаний президент Владимир Путин может поинтересоваться эпидемической обстановкой в российских регионах и выслушать специалистов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас наблюдается небольшое количество госпитализаций с ковидом. Накануне в Петербурге выразили готовность возобновить работу госпиталей-трансформеров для борьбы с ковидом в случае такой необходимости.

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