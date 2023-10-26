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Новости 26 октября, 14:17

На площади Ленина на месяц частично перекроют движение

фото ЗакС политика На площади Ленина на месяц частично перекроют движение

С 28 октября в Петербурге вводятся ограничения движения в районе площади Ленина и прилегающих улиц. Будущие неудобства Государственная административно-техническая инспекция объясняет ремонтом трамвайных путей.

Движение полностью закроют по улице Академика Лебедева на отрезке от Боткинской улицы к улице Комсомола. Аналогичным образом поступят с самой площадью Ленина в направлении от Арсенальной набережной к улице Комсомола.

Ограничат движение по улице Академика Лебедева от Литейного моста до Лесного проспекта, а также по Арсенальной набережной вдоль площади Ленина.

На всех перечисленных участках работы продлятся до 4 декабря. 

В окрестностях площади Ленина этой осенью на несколько недель уже частично перегораживали движение.

Фото: ЗАКС.Ру


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