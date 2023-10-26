Думский комитет займется проблемами отцовства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей получит новое название, передает 26 октября пресс-служба парламента. Как заявила вице-спикер Анна Кузнецова, орган переименуют в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"Мы предлагаем назвать его "комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства". Комитет должен отвечать на современные вызовы и задачи и в том числе своим названием говорить о главной миссии, которая на плечах комитета лежит", — заявила Кузнецова на пленарном заседании в Госдуме.

Решение встретило одобрение думского спикера Вячеслава Володина. В свою очередь, глава комитета Нина Останина заявила, что инициатива о переименовании нашла большую поддержку среди парламентариев. "Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже", — пообещала она.

Неделей ранее Володин призвал готовить мальчиков к будущему отцовству еще в школе и призвал профильный комитет заняться этим.

Фото: ЗАКС.Ру