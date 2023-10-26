Минюст хочет разрешить россиянам регистрировать браки в МФЦ

Министерство юстиции инициировало законопроект о заключении и расторжении браков в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ размещен 26 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива предусматривает внесение поправок в Семейный кодекс и в закон "Об актах гражданского состояния". В пояснительной записке к документу отмечается, что уже сейчас МФЦ имеют право регистрировать рождение младенцев, если только это не сопряжено с одновременным установлением отцовства.

Минюст предлагает разрешить МФЦ регистрировать браки при условии, что это не будет касаться торжественных церемоний, браков на дому или же в медицинских и пенитенциарных учреждениях. Также МФЦ хотят наделить правом расторжения браков, заключенных в российских ЗАГСах. Условием для этого станет отсутствие детей либо же наличие судебного решения.

Кроме того, МФЦ получат право повторной выдачи свидетельств о браке, если только последнее не будет сопровождаться внесением изменений в документы.

Ранее в Минюсте заявили о планах представить в 2024 году новый Кодекс об административных правонарушениях.

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