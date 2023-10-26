Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на три года

Государственная дума приняла 26 октября в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, следует из сообщения пресс-службы парламента. Второе чтение намечено на 15 ноября.

Бюджет сверстан с учетом ожиданий, что его доходы в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году окажутся на полтора триллиона меньше, а в 2026-м подрастут до 34,1 триллиона рублей. При этом расходы казны в течение трех следующих лет будут превышать поступления и составят 36,6 триллиона рублей, 34,4 триллиона рублей и 35,6 триллиона соответственно.

"Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 триллиона рублей", — отметили в пресс-службе Госдумы. Также в 2024-2026 годах планируется привлекать государственные заимствования для покрытия дефицита бюджета.

Проект бюджета был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в конце сентября.

Ранее стало известно, что Госдума увеличит количество пленарных заседаний в осеннюю сессию из-за необходимости успеть рассмотреть значительное количество инициатив. Во вторник парламент принял в первом чтении законопроект об индексации пенсий неработающим пенсионерам, при этом спикер Вячеслав Володин говорил о важности рассмотрения инициативы до работы над проектом бюджета.

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