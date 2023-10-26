В Совете законодателей предложили ЗакСу доработать закон о полном запрете сигарет

Комиссия Совета законодателей Федерального собрания вынесла решение о проекте закона петербургского парламента по полному запрету никотиносодержащей продукции в 2088 году. Документ опубликован на сайте Государственной думы.

Проект закона от петербургских депутатов также предлагает запретить продажу табака и никотиносодержащей продукции без предъявления паспорта или других документов, по которым можно определить возраст. Родившимся в 2011 году и позже вообще нельзя будет купить такие товары, следует из законопроекта. Там же указано, что к 2088 году госорганы должны разработать полное сокращение производства такой продукции и перепрофилировать предприятия, занятые в этой сфере.

В решении комиссии Совета законодателей сказано, что орган рекомендует парламенту Петербурга доработать свой проект и внести его заново. Там же сказано, что председатель комитета Совфеда по соцполитике в целом разделяет мнение авторов законопроекта, но указывает на его недостатки. О них упомянули и представители других госорганов.

Среди недочетов проекта закона указаны отсутствие обоснования на запрет производства, импорта и торговли табачными продуктами с 2088 года. Также в документе не прописан механизм перепрофилирования предприятий.

Запрет продажи никотиносодержащей продукции родившимся в 2011 году и позже противоречит норме о запрете продавать эти товары несовершеннолетним, а норма о необходимости показывать паспорт при покупке табака уже реализуется. В решении комиссия добавила, что предложение об изъятии табачной и никотиносодержащей продукции не согласуется с положениями гражданского законодательства.

В документе Совета законодателей напомнили, что в 2017 году уже хотели запретить продажу табака тем, кто родился после 2015 года. Тогда идея не получила широкой экспертной поддержки, сказано в решении комиссии.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру