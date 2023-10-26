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Новости 26 октября, 17:24

Протестующего против КРТ мундепа из Ленобласти оштрафовали в суде

фото ЗакС политика Протестующего против КРТ мундепа из Ленобласти оштрафовали в суде

Мировой судья в Петербурге оштрафовал на одну тысячу рублей депутата Юкковского сельского поселения Ленобласти Ольгу Волотовскую, передает портал MR7. Ей вменили неисполнение законного распоряжения судебного пристава (ч. 2 ст. 17.3 КоАП).

Дело Волотовской связано с ее борьбой против городского закона о комплексном развитии территорий, чье действие приостановлено до 2024 года.

После одного из заседаний по иску противников КРТ в Горсуде мундеп решила обратиться с критикой к представителям Смольного и ЗакСа, но приставы потребовали от нее удалиться. После этого на женщину составили протокол. Есть вероятность, что штраф будет обжалован.

Накануне Верховный суд утвердил прекращение заседаний по иску нескольких сотен борцов с КРТ. Согласно судебному определению, факт приостановки действия закона о реновации означает, что права граждан не могут нарушаться.

фото: Дарья Дмитриева / MR7


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