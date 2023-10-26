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Новости 26 октября, 18:16

РКН потребовал от владельца Aviasales "приземлиться" в России

фото ЗакС политика РКН потребовал от владельца Aviasales "приземлиться" в России

Компания Go Travel Un Limited, владеющая сервисом для покупки билетов Aviasales, получила от Роскомнадзора требование совершить процедуру так называемого приземления в России. В соответствующий реестр ее внесли 26 октября. Фирма зарегистрирована в Гонконге.

Речь идет о необходимости исполнить ФЗ-236, принятый два года назад. По нему от зарубежных интернет-площадок с охватом аудитории более полумиллиона человек требуется создание электронной формы на сайте, открытие представительства в РФ и регистрация на сайте РКН. Ни одно из этих условий владелец Aviasales пока не выполнил.

На прошлой неделе отказ от "приземления" в РФ стоил сервису Zoom 115 млн рублей. Штраф стал прецедентным в отечественной правоприменительной практике.

Фото: ЗАКС.Ру


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