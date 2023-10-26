Штат дворников и механизаторов надеются доукомплектовать к декабрю

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин на прямой линии правительства заявил, что пока в городе не набрано необходимое количество дворников и водителей-механизаторов для зимней уборки. Закрыть потребность надеются к декабрю, отметил чиновник.

- На сегодняшний день у нас по штату должно быть 1 217 механизаторов и 4 320 дворников. Пока штаты ещё не наполнены полностью, или, скажем так, люди ещё до конца не пришли. <...> Будем надеяться на то, что именно к 1 декабря, мы поставили определенную планку, эта планка будет достигнута, - сказал Разумишкин.

Напомним, ранее председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко заявил, что власти планируют нанять более 3 тысяч водителей-механизаторов. Также, по его словам, предполагается нанять дополнительно 1 300 дворников.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии правительства Петербурга