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Новости 10:14

Осужденного за "фейки" петербуржца Белоусова этапировали в Кировскую область

фото ЗакС политика Осужденного за "фейки" петербуржца Белоусова этапировали в Кировскую область

Петербургского копателя Олега Белоусова, осужденного по делу о фейках про армию (ст. 207.3), доставили в ИК-5 Кировской области. Здесь ему предстоит отбывать срок в 5,5 года, в прошлом месяце вступивший в силу, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Об этом стало известно из письма заключенного.

Белоусов рассказал, что сразу по прибытии в колонию его поставили на учет как склонного к экстремизму, поскольку осужден он в том числе по статье о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Находясь под стражей, заключенный стал острее испытывать имевшиеся проблемы со здоровьем. Пенсионер имеет третью группу инвалидности.

56-летнего мужчину стали преследовать из-за его резких политических высказываний в чате кладоискателей в социальной сети "ВКонтакте". На рассмотрении апелляции он сказал, что ему суждено провести остаток жизни по совести и не изменяя себе.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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