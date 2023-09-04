Горсуд оставил без изменений приговор петербургскому копателю за "фейки" про армию

Санкт-Петербургский городской суд 4 сентября рассмотрел апелляционную жалобу на приговор пенсионеру Олегу Белоусову, осужденному на 5,5 лет за "фейки" о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и призывы к экстремизму (ст. 280 УК). Срок оставили без изменений, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

Адвокат Григорий Григорьев, представляющий интересы осужденного, заявил, что в приговоре не были приведены доказательства, которые бы оспаривали достоверность высказываний Белоусова. Он просил оправдать своего доверителя. Представитель прокуратуры не согласился с доводами защитника.

Сам Белоусов в последнем слове заявил, что у него не было цели распространять ложь о российских военных, а его сообщения, которые стали основанием для уголовного дела, были вырваны из контекста. Также он поблагодарил людей, которые присылали ему письма.

— Время, проведенное в заключении, не сделало и не сделает из меня негодяя, подонка, убийцы, насильника, наркомана. Мне 56 лет, и я проживу остаток жизни достойно, честно, по совести, не изменяя себе, сохраняя в себе ценности свободы, ценности веры, свободы слова, - сказал Белоусов.

Белоусова приговорили к лишению свободы в конце марта. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК) из-за переписки в чате петербургских кладоискателей "ВКонтакте". В беседе осужденный позволил себе критические высказывания в адрес главы государства, а также делился своим мнением о специальной военной операции.

Ранее в Петербурге огласили приговоры ещё двум фигурантам дел по статье о "фейках": активистку "Мирного сопротивления" Ольгу Смирнову отправили в колонию на 6 лет, а бывшего священника Иоанна Курмоярова приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Константин Леньков