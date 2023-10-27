Бельский: Электросамокаты - проблема, которая не приносит доходов в бюджет

На фоне широкой общественной дискуссии об электросамокатах и законотворческой активности в этой сфере спикер петербургского парламента Александр Бельский обратил внимание на экономический аспект. Раньше его коллеги прежде всего уделяли внимание средствам индивидуальной мобильности (СИМ) как угрозе безопасности на дорогах.

"Но есть и еще один принципиальный момент. К сожалению, сейчас электросамокаты для Петербурга — проблема, которая к тому же не приносит доходов в бюджет. Всю выручку от аренды получает зарегистрированный в Москве оператор кикшеринга", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Депутаты рассчитывают договориться с операторами о распределении доходов. По мнению Бельского, было бы справедливо со стороны кикшеринговых компаний делать отчисления в бюджеты регионов "соизмеримо издержкам".

Напомним, что ЗакС готовит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину для введения новых ограничений на использование СИМ. Проект документа был поддержан на последнем пленарном заседании.

Фото: ЗАКС.Ру