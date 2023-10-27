В Петербурге хулиганское нападение подростков привело к новому уголовному делу

Накануне вечером на Московском проспекте петербургские полицейские при поддержке сотрудников Федеральной службы безопасности задержали 14-летнего и 16-летнего подростков. Как сообщает региональный главк МВД, в тот же день на них заявил 22-летний житель города, пожаловавшись на нападение.

Инцидент имел место в одном из заведений общепита на улице Ленсовета еще 14 октября. Целая компания несовершеннолетних повздорила с заявителем и атаковала его. По факту происшествия завели дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Сейчас силовики устанавливают личности остальных участников конфликта.

Отметим, что в октябре целый ряд криминальных эпизодов на юге города привел к задержаниям и арестам в рамках дел о хулиганстве. Нападения на незнакомых граждан со стороны молодых людей, включая несовершеннолетних, записывались на камеру и выкладывались в социальные сети. Случайных прохожих избивали в Московском и Красносельском районах.

Фото: ЗАКС.Ру