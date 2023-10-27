В МО № 72 ответили на претензии КСП  

Глава муниципального образования № 72 Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру о "нарушениях", которые выявила Контрольно-счетная палата. Часть замечаний были устранены сразу во время проверки, а с некоторыми муниципал не согласился вовсе. Кроме того, Швец считает, что КСП проверяет МО № 72 чаще остальных округов.

- Рад, что КСП проявляет такое пристальное внимание к работе муниципалитета № 72. Ни один из 111 муниципалитетов в Петербурге не проверяют так часто, как наш муниципалитет в этом созыве. Предыдущая проверка завершилась у нас в январе 2021 года. Через 2 года пришла новая. Причины такого внимания мне неизвестны. Но мы всегда открыты и рады аудиторам. После предыдущей проверки все рекомендации были учтены, - написал глава МО № 72.

Напомним, о результатах проверки деятельности МО № 72 за 2021-2023 годы в ведомстве рассказали накануне, 26 октября. В пресс-релизе сообщалось, что МО в 2023 году купило 70 пачек печенья с истекшим сроком годности. Швец пояснил: закуплены сладости были еще в начале года, а срок годности истекал в апреле. Часть наборов раздать не успели, и поставщик заменил просроченное печенье. Соответствующая отметка об устраненном нарушении есть в отчете КСП.

С замечанием о непроведении почти 300 спортивных мероприятий, на которые потратили 105 тысяч рублей, в муниципалитете тоже не согласились. По словам Швеца, все протоколы, списки и другие отчетные документы были переданы контролирующему органу. Также муниципалы отчитались и о других тратах, которые, по мнению КСП, не реализовались. Среди них, например, организация велошколы.

Отметим строчку в отчете КСП о "предоставлении дорогостоящей оргтехники, находящейся в муниципальной собственности, без оформления договорных отношений и безвозмездно". Согласно тексту отчета по проверке, суть этого нарушения заключается в передаче ноутбуков, системных блоков и мониторов от местной администрации к муниципальному совету.

Еще в КСП рассказали о нарушениях ГОСТ при укладке асфальта, которые якобы привели к ущербу на 2,2 млн рублей. Швец уверен, что муниципалитет в роли заказчика выполнил свою работу добросовестно, и запросил результаты экспертизы дорожного покрытия у КСП. Оно необходимо для решения о выставлении претензии исполнителю. В ведомстве их не стали показывать.

Швец также рассказал про премирование сотрудников за счет фонда оплаты труда для замещенных должностей, так называемой экономии. За последние три года ФОТ в МО с учетом налогов и выплат в соцфонд составил порядка 90 млн рублей. Около 7% - те сэкономленные средства, из которых складывается премия или материальная помощь (например, в случае смерти родственника или расходов на лечение).

- Да, у нас периодически освобождаются вакансии. Люди приходят, увольняются, мы ищем на их место новых. Образуется экономия фонда оплаты труда, которая на основании утвержденного депутатами положения о премировании раз в квартал может выплачиваться сотрудникам в виде премий, - рассказал Швец.

Напомним, ранее глава Контрольно-счетной палаты Петербурга рассказывал, почему ведомство стало реже публиковать подробные отчеты о своих проверках.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру