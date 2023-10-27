В правительстве РФ поддержали создание аналога игры The Sims

Минцифры, Минтруд и Росмолодежь поддержали разработку российского аналога игры в жанре "симулятор жизни" The Sims, об этом 27 октября пишут "РИА Новости" со ссылкой на ответ ведомств на обращение депутатов.

Еще в сентябре 2023 года в Государственной Думе выступили с предложением создать аналог зарубежной игре.

Авторами инициативы стали депутаты Яна Лантратова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду!"), Нина Останина ("КПРФ"), Ярослав Нилов ("ЛДПР") и Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Тогда парламентарии направили обращение в правительство России с просьбой создать российскую игру с традиционными для страны ценностями.

"Минтруд России полагает возможным поддержать идею о разработке видеоигры в жанре "симулятор жизни". Росмолодежь также поддерживает указанную идею… С учетом изложенного Минцифры России полагает целесообразным вернуться к обсуждению вопроса по созданию отечественной видеоигры в жанре "симулятор жизни" на заседании ЦКР", – сказано в ответе Минцифры.

Также в ведомстве отметили, что проект поддерживают, однако на данный момент в России нет проектов, которые бы сделали игру на таком же уровне, как The Sims.

Фото: ЗАКС.Ру