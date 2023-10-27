Ученому-физику Губанову дали 12 лет строгого режима по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил физика Анатолия Губанова к 12 годам строгого режима, передает "Интерфакс". Его признали виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК).

Из-за присутствия в деле секретных сведений весь процесс и оглашение приговора проходили в закрытом режиме.

До своего задержания в конце 2020 года Губанов работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ).

Ранее адвокаты другого осужденного на 12 лет физика, Валерия Голубкина, рассказали журналистам, что его преследование связано с деятельностью Губанова. Последний был непосредственным руководителем Голубкина, которого осудили, признав виновным в передаче Нидерландам государственной тайны. Секретные сведения имели отношение к проекту по созданию пассажирского самолета.

Фото: ЗАКС.Ру