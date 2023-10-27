Пулковское шоссе в районе путепровода расширят в два раза

Капитальный ремонт Пулковского шоссе возле путепровода существенно увеличит его пропускную способность. Вместо так называемого бутылочного горлышка водителей ожидает увеличение числа полос с двух до четырех, передает пресс-служба Смольного. Комментируя работы, губернатор Александр Беглов напомнил, что именно Пулковское шоссе связывает город с "Экспофорумом".

"После капитального ремонта и расширения шоссе выезд из города и на Кольцевую автодорогу станет комфортнее и безопаснее для всех видов транспорта", - анонсировал он.

В рамках исполняемого контракта вдоль шоссе должны будут появиться новые тротуары, велосипедные дорожки и автобусные остановки. Реконструированный путепровод над магистралью открыли весной прошлого года.

фото: gov.spb.ru