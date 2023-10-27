Петербургские депутаты намерены дать кассирам право проверять паспорт перед продажей зажигалок

В Законодательное собрание Петербурга внесена инициатива о наделении кассиров и продавцов требовать паспорт у покупателей при продаже зажигалок и энергетиков. Один из авторов документов законопроекта, депутат Денис Четырбок рассказал ЗАКС.Ру, что такая мера направлена на устранение пробела.

- Мы анализируем практику применения закона, смотрим на опыт других субъектов, которые тоже пошли по пути корректировки своего законодательства. Тоже решили такую ситуацию подправить в Петербурге. Наша инициатива направлена на то, чтобы не было сложности правоприменения. Пока я могу сказать, что есть вот этот пробельчик. Мы должны сделать все, чтобы не поставить продавцов в ситуацию, например, когда они хотят проверить, но у них нет на это полномочий, - рассказал ЗАКС.Ру депутат.

Сейчас похожая норма есть в федеральном законе, регулирующем производство и оборот алкогольной продукции, однако, отметил Четырбок, распространить действие этой нормы на городской закон нельзя — нужен отдельный документ.

Напомним, в Петербурге запрет на продажу энергетиков детям действует с 2019 года. За это предусмотрена санкция для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей. Запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним был введен совсем недавно — в апреле 2023 года. Соответствующий закон приняли для борьбы с токсикоманией среди несовершеннолетних. За продажу грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 15 до 25 тысяч рублей для должностных лиц и от 75 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру