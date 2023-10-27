ЦБ РФ представит купюры номиналом 1000 рублей в 2024 году

Центробанк РФ представит новые банкноты номиналом 1000 рублей в 2014 году, об этом 27 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции.

По ее словам, дизайнеры купюры будут работать над новым внешним видом обратной стороны банкноты. Лицевую сторону, скорее всего, менять не будут.

Также уточняется, что в Банке России хотят изменить процедуру обсуждения дизайна. Теперь к созданию внешнего вида хотят не только привлечь историков и культурных деятелей, но и сделать дизайн доступным для публичных обсуждений.

Напомним, что Центробанк остановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей для доработки дизайна. На купюре была изображена Дворцовая церковь в Казани без креста.

Фото: скриншот видео YouTube-канала Центробанка РФ