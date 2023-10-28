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В Петербурге снегоуборочная техника "открыла сезон"

фото ЗакС политика В Петербурге снегоуборочная техника "открыла сезон"

Петербургская государственная административно-техническая инспекция похвасталась оперативной реакцией коммунальных служб на снегопад. В субботу случился первый выход снегоуборочной техники на улицы с прошлой зимы.

Пресс-служба ведомства утверждает, что осадки не стали неожиданностью и что с самого утра улицы чистят сразу в нескольких районах.

В преддверии холодного сезона чиновники пообещали, что ближайшей зимой техники для оперативной и качественной уборки города от снега и льда точно хватит.

UPD 15:50 Город 28 октября убирают свыше 580 единиц спецтехники.

фото: пресс-служба ГАТИ


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