ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:37

Три мобильных оператора перестанут взимать плату за раздачу трафика

фото ЗакС политика Три мобильных оператора перестанут взимать плату за раздачу трафика

Большинство мобильных операторов из "большой четверки" перестанут взимать с абонентов плату за раздачу интернет-трафика, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 30 октября. В то же время один из них уведомил ведомство о том, что не находит в подобных действиях ничего такого, что могло бы ущемить права клиентов.

Как сообщили в ФАС, о намерении отменить плату за раздачу трафика заявили "Мегафон", Tele2 и "Билайн". Первый из них внес коррективы в тарификацию на прошлой неделе, 23 октября, однако предупредил о возможности отдельных технических сбоев из-за этого в ближайший месяц. Tele2 отменит тарификацию для новых абонентов с 22 ноября, для всех прочих — с 19 декабря. В свою очередь, "Билайн" откажется от взимания платы на лимитных тарифах до 1 декабря. Что касается тарифов с безлимитным интернетом, то компания пока проводит оценку сроков прекращения тарификации раздачи трафика.

"МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов", — указали в ведомстве.

В сентябре стало известно о том, что ФАС потребовала от операторов отказаться от практики взимания платы с абонентов за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Как говорили в службе, обратить внимание на это ее заставили жалобы от пользователей.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама