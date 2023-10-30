Три мобильных оператора перестанут взимать плату за раздачу трафика

Большинство мобильных операторов из "большой четверки" перестанут взимать с абонентов плату за раздачу интернет-трафика, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 30 октября. В то же время один из них уведомил ведомство о том, что не находит в подобных действиях ничего такого, что могло бы ущемить права клиентов.

Как сообщили в ФАС, о намерении отменить плату за раздачу трафика заявили "Мегафон", Tele2 и "Билайн". Первый из них внес коррективы в тарификацию на прошлой неделе, 23 октября, однако предупредил о возможности отдельных технических сбоев из-за этого в ближайший месяц. Tele2 отменит тарификацию для новых абонентов с 22 ноября, для всех прочих — с 19 декабря. В свою очередь, "Билайн" откажется от взимания платы на лимитных тарифах до 1 декабря. Что касается тарифов с безлимитным интернетом, то компания пока проводит оценку сроков прекращения тарификации раздачи трафика.

"МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов", — указали в ведомстве.

В сентябре стало известно о том, что ФАС потребовала от операторов отказаться от практики взимания платы с абонентов за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Как говорили в службе, обратить внимание на это ее заставили жалобы от пользователей.

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