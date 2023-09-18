ФАС потребовала отменить плату за раздачу трафика с телефонов

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения "большой четверке" операторов из-за взимания денег с потребителей за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Интерес ФАС к мобильным тарифам возник после получения многочисленных жалоб от пользователей, уточнили в ведомстве.

В минувшем августе антимонопольщики обратились в МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 с требованием рассказать о деталях ценообразования. Полученные в ответ обоснования сотрудники ФАС сочли недостаточными и посчитали, что операторы навязывают потребителям невыгодные условия договора (п.3 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции").

"ФАС России выдала компаниям МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 предупреждения о прекращении подобных действий. Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов", — уточнили в ведомстве. В случае неисполнения требований ФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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