Правозащитник Пономарев* получил штраф за непредставление отчета в Минюст

Правозащитник Лев Пономарев* получил штраф в размере 50 тысяч рублей за непредставление в Минюст отчетности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 30 октября ТАСС. Соответствующее решение вынес Хорошевский суд Москвы.

"Суд признал виновным Пономарева* <...> и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей", — рассказали информагентству в суде.

Наказание вменяемой Пономареву* статье предусматривает для физлиц штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также в понедельник Хорошевский суд оштрафовал по той же статье политика Максима Каца**. Сумма взыскания также составила 50 тысяч рублей.

*Минюст внес Льва Пономарева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру