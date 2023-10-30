Правозащитник Пономарев* получил штраф за непредставление отчета в Минюст

Правозащитник Лев Пономарев* получил штраф в размере 50 тысяч рублей за непредставление в Минюст отчетности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 30 октября ТАСС. Соответствующее решение вынес Хорошевский суд Москвы.
"Суд признал виновным Пономарева* <...> и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей", — рассказали информагентству в суде.
Наказание вменяемой Пономареву* статье предусматривает для физлиц штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Также в понедельник Хорошевский суд оштрафовал по той же статье политика Максима Каца**. Сумма взыскания также составила 50 тысяч рублей.
*Минюст внес Льва Пономарева в единый реестр иноагентов
**Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов