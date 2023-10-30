Суд в Москве оштрафовал Каца* за нарушение законодательства об иноагентах

Хорошевский суд Москвы оштрафовал политика Максима Каца* по делу о непредставлении в Минюст отчетности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщило 30 октября РИА Новости. Сумма взыскания составила 50 тысяч рублей.

"Суд признал Каца* М. Е. виновным в административном правонарушении <...> и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", — сообщили информагентству в суде.

Сумма штрафа оказалась максимальной из предусмотренных за непредставление отчетности в контролирующий орган.

В конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца* к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Также политику запретили в течение четырех лет администрировать сайты. Сам он находится за границей.

На прошлой неделе Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал на 300 тысяч рублей региональный научно-информационный центр "Мемориал"* за непредставление отчетности иноагента.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру