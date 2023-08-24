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Новости 11:14

Суд в Москве заочно приговорил Каца* к восьми годам заключения

фото ЗакС политика Суд в Москве заочно приговорил Каца* к восьми годам заключения

Басманный суд Москвы вынес решение по уголовному делу о распространению фейков про армию по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) в отношении политика Максима Каца*, сообщила 24 августа "Медиазона"**. Заседание прошло без подсудимого, который находится вне пределов России, его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд запретил Кацу* в течение четырех лет администрировать сайты.

Накануне гособвинение запросило для Каца* 10 лет лишения свободы с пятилетним запретом на администрирование сайтов.

Уголовное преследование политика связано с публикацией на его YouTube-канале видеозаписи, посвященной событиям в украинском городе Буча. В своей оценке случившегося Кац* разошелся с официальной позицией Минобороны, что и послужило поводом для возбуждения дела.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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