В ЛДПР предложили увеличить срок подачи иска о неправомерном увольнении

На рассмотрение Госдумы поступил 30 октября законопроект фракции ЛДПР об увеличении срока подачи работником иска в суд о неправомерном увольнении. Документ доступен для ознакомления в электронной базе парламента.

Проект предусматривает внесение поправки в статью 392 действующего Трудового кодекса. Сейчас законодательство отводит уволенному сотруднику один месяц на подачу иска, либерал-демократы предложили увеличить этот срок вдвое.

"На практике работники часто пропускают установленный срок. Следует учесть, что за небольшой период времени работнику нужно собрать весь пакет документов, найти юриста, заключить договор, обсудить дело с юристом и, возможно, найти свидетелей, которые выступят на его стороне", — говорится в пояснительной записке к проекту. В тексте отмечается, что юрист также должен уложиться в установленное время подачи иска.

Согласно проекту, работникам предлагается давать два месяца на подачу документов с момента получения приказа об увольнении или же выдачи трудовой книжки.

В Петербурге глава фракции ЛДПР в городском Заксобрании Павел Иткин предложил увеличить максимальный порог мощности автомобилей многодетных семей для освобождения от транспортного налога. Сейчас предельное значение составляет 150 лошадиных сил, парламентарий предложил поднять это значение до 200 лошадиных сил.

Фото: ЗАКС.Ру