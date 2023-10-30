Многодетным семьям хотят добавить льготных лошадиных сил

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект о расширении списка многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, которые могут претендовать на освобождение от уплаты транспортного налога. Лидер фракции ЛДПР в ЗакСе, вице-спикер Павел Иткин предложил увеличить максимальный порог мощности семейного авто до 200 лошадиных сил для получения льготы.

Изменения предлагается внести в городской закон "О налоговых льготах", в частности в положение о мерах поддержки семей с тремя и более детьми, а также с детьми-инвалидами. Действующая норма освобождает от налога на одно транспортное средство, мощность которого не превышает 150 лошадиных сил. Иткин хочет увеличить это значение до 200. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2025 года.

"Расширение перечня получателей налоговой льготы по уплате транспортного налога будет способствовать улучшению финансового положения многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Такие семьи часто сталкиваются с финансовыми трудностями вследствие ежегодного увеличения расходов на питание, одежду, образование и здравоохранение. Расширение перечня получателей указанной льготы позволит снизить финансовую нагрузку на такие семьи и обеспечить им дополнительную социальную поддержку", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Смольном ввели дополнительные льготы для многодетных семей при оформлении парковочных разрешений.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру