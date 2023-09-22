Беглов расширил список льготников на бесплатную парковку

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, разработанное комитетом по транспорту и расширяющее круг льготных пользователей платных парковок.

Семьи с четырьмя и более детьми теперь смогут оформить два парковочных разрешения на два автомобиля, передает пресс-служба комтранса. Новые правила включают в себя еще одну опцию: это возможность для родителей в многодетной семье оформить разрешение на автомобиль, зарегистрированный на ребенка. Оформление таких разрешений производится бесплатно, они действительны в течение трех лет.

Кроме того, с декабря бесплатные парковочные разрешения вправе будут оформить прописанные в городе обладатели таких званий, как Герой Советского Союза, Герой РФ, Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, а также полные кавалеры ордена Славы и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

Фото: ЗАКС.ру