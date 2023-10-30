В Кремле заявили, что события в аэропорту Махачкалы были инспирированы извне

Произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы волнения местных жителей во многом стали результатом вмешательства извне, заявил 30 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что имеет в виду в том числе информационное воздействие.

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", — цитирует заявление Пескова РИА "Новости".

Пресс-секретарь выразил мысль, что на фоне происходящего в секторе Газа недоброжелателям России становится проще провоцировать и возбуждать людей. Также он сообщил о планах президента Владимира Путина провести вечером очное совещание для обсуждения "попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества".

Накануне вечером толпа жителей Махачкалы прорвалась на территорию местного аэропорта, подогреваемая рассказами об ожидаемом прибытии борта из Израиля. Утром МВД сообщило, что удалось установить около 150 участников выступлений, из них около 60 были задержаны. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), его расследование взял на свой контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.

В связи с приостановкой работы аэропорта Махачкалы рейсы из Петербурга и Москвы будут приземляться в Грозном.

Фото: ЗАКС.Ру