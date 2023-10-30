Комик Руслан Белый* оспорил внесение в список иноагентов

Бывший участник Comedy Club Руслан Белый* подал иск к Министерству юстиции с требованием отменить решение о включении его в список иностранных агентов, сообщил 30 октября ТАСС. Разбирательством займется Замоскворецкий суд Москвы.

"В суд поступил иск Белого Р. В.* к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иноагентов"", — заявили в суде.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело было зарегистрировано 25 октября. Дата заседания по нему пока не назначена.

Белый* был внесен в список иноагентов в начале сентября. В Минюсте объяснили подобное решение тем, что комик якобы выступал против СВО и участвовал в распространении материалов иноагентов. "Осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил", — отдельно отметили в ведомстве.

*Минюст внес Руслана Белого в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру