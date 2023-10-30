Суд оштрафовал главу администрации МО "Пулковский меридиан" по делу о подлоге

Московский районный суд вынес постановление по делу о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении главы местной администрации МО "Пулковский меридиан" Дмитрия Чистякова, сообщила 30 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Разбирательство было связано с травмированием ребенка на детской площадке в мае 2022 года из-за поломки оборудования.

Согласно материалам дела, в начале декабря 2022 года Чистяков получил запрос от следствия с требованием предоставить копию документа о назначении ответственного за содержание детских и спортивных площадок в муниципалитете. Поскольку такой документ своевременно не издавался, муниципал оформил его задним числом, передавала ранее судебная пресс-служба. Заверенную копию документа он предоставил следователю, оригинал был изъят при обыске в середине того же месяца.

В минувшем апреле Московский райсуд оштрафовал Чистякова по этому делу на 40 тысяч рублей, однако в августе Городской суд отменил вынесенное постановление и направил дело на новое рассмотрение.

В этот раз в суде Чистяков ходатайствовал о прекращении дела с назначением судебного штрафа. Просьбу он обосновал отсутствием судимости, первым привлечением к уголовной ответственности, а также признанием вины и раскаянием. Также в минувшем августе он выпустил распоряжение о проведении осмотров территории муниципалитета, отменившее ранее созданный подложный документ.

"Чистяковым в муниципальном образовании перестроена и организована работа по осмотру и контролю исправности игрового и спортивного оборудования, составлен график осмотров детских площадок, переработаны и ведутся журналы осмотров, все выявляемые неисправности своевременно устраняются", — передала судебная пресс-служба суть доводов защиты.

Представитель прокуратуры против удовлетворения просьбы возражал.

Суд прекратил уголовное дело и назначил муниципалу штраф в размере 45 тысяч рублей.

В феврале стало известно о том, что Чистяков договорился с семьей пострадавшей девочки о выплате компенсации в размере 500 тысяч рублей в рамка мирового соглашения.

Фото: ЗАКС.Ру