Глава МА МО "Пулковский меридиан" выплатит полмиллиона рублей семье девочки, пострадавшей на детской площадке

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по иску прокурора, связанному с прошлогодним травмированием девочки на детской площадке, которая принадлежит МО "Пулковский меридиан". Происшествие было вызвано поломкой спортивного оборудования.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, глава местной администрации Дмитрий Чистяков решил в рамках мирового соглашения добровольно выплатить семье пострадавшего ребенка полмиллиона рублей, как того и требовала прокуратура.

Полученные девочкой повреждения прошлой весной привели к тому, что врачи разрешили ей сидеть только спустя полгода после травмирования. Инцидент на детской площадке привел к возбуждению в отношении Чистякова уголовного дела о халатности и служебном подлоге (ч. 2 ст. 293 УК и ч. 1 ст. 292 УК). Месяц назад суд отказал следствию и не стал отправлять муниципала под домашний арест.