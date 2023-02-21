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Муниципал 16:29

Глава МА МО "Пулковский меридиан" выплатит полмиллиона рублей семье девочки, пострадавшей на детской площадке

фото ЗакС политика Глава МА МО "Пулковский меридиан" выплатит полмиллиона рублей семье девочки, пострадавшей на детской площадке

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по иску прокурора, связанному с прошлогодним травмированием девочки на детской площадке, которая принадлежит МО "Пулковский меридиан". Происшествие было вызвано поломкой спортивного оборудования.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, глава местной администрации Дмитрий Чистяков решил в рамках мирового соглашения добровольно выплатить семье пострадавшего ребенка полмиллиона рублей, как того и требовала прокуратура.

Полученные девочкой повреждения прошлой весной привели к тому, что врачи разрешили ей сидеть только спустя полгода после травмирования. Инцидент на детской площадке привел к возбуждению в отношении Чистякова уголовного дела о халатности и служебном подлоге (ч. 2 ст. 293 УК и ч. 1 ст. 292 УК). Месяц назад суд отказал следствию и не стал отправлять муниципала под домашний арест.


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МО Пулковский меридиан
Упоминаемые персоны
Чистяков Дмитрий Андреевич 




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