Смольнинский суд арестовал участников розыгрыша с переодеванием в омоновскую форму

Попытка устроить розыгрыш для участников коуч-встречи обернулась административным арестом для семерых задержанных в минувшую субботу, рассказали 30 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Смольнинский районный суд назначил каждому из них по пять суток административного ареста за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Как сообщается, арестованные были задержаны 28 октября у дома № 126 по Невскому проспекту за то, что "своими действиями имитировали работу силовых структур, создавая негативный образ работы правоохранительных органов". В частности, они положили людей на землю, били их палками и использовали страйкбольное оружие.

Суд решил, что своими действиями они "игнорировали правила приличия, демонстрировали неуважение к обществу" и назначил административные аресты.

О задержании молодых людей в форме Росгвардии, имевших при себе страйкбольные автоматы, стало известно в воскресенье утром. Как сообщалось, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Согласно информации в СМИ, речь шла о сотрудниках фирмы, занимающейся организацией розыгрышей с участием людей в форме.

UPD: Позже объединенная пресс-служба судов сообщила об аресте на пять суток еще четырех задержанных

Фото: ЗАКС.Ру